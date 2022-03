Nikita Mirzani Bahas Jet Pribadi Crazy Rich Malang, Komentar Inul Daratista Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista turut mengomentari unggahan Nikita Mirzani, yang menyoroti jet pribadi Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari.

Pelantun Masa Lalu ini mengaku tak memiliki jet pribadi seperti pasangan bos skincare MS Glow itu.

"Nyai, aku enggak punya jet yang punya jet pam air. Wis paling jung burung emprit air sama burunge mas Adam he he he," tulis Inul Daratista, di kolom komentar.

Komnetar Inul itu pun sukses mengundang tawa warganet lantaran membuat plesetan jet pribadi Crazy Rich Malang itu.

Nikita Mirzani tampaknya tidak memberikan responsnya terhadap komentar pemilik julukan goyang ngebor itu.

Bintang film Nenek Gayung ini menyinggung soal jet pribadi Gilang dan Shandy, yakni Cessna Citation Latitude yang ditaksir seharga USD 18,9 juta.

Ibu tiga anak ini juga menyebutkan biaya jet pribadi milik crazy rich tersebut yang mencapai Rp 13 miliar.

Nikita lantas menyindir mengapa nama Gilang dan Shandy tidak pernah muncul di pemberitaan media luar negeri karena memiliki jet pribadi.