Nikita Mirzani: Dear Papa Liohk, Jadikan Aku Simpananmu

Senin, 11 Mei 2020 – 07:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sensasional Nikita Mirzani ikut mengomentari kedekatan Syahrini dengan ayah angkatnya, Laurens.

Pemain film Nenek Gayung itu bahkan menuliskan sindiran dengan meminta dijadikan simpanan Laurens.

“Dear Papa Liohk. Jadikan aku simpenanmu. Tenang aja nyai enggak akan mempropagandakan apapun," tulis Nikita Mirzani di kolom komentar akun Instagram @liohk, baru-baru ini.

"Daripada sama yang onoh. Sudah habis duit dibuang pula kamu. Adeuh puk-puk papa liohk. See in Holland soon as possible. Nanti kita gibah yah ala netizen +62,” lanjutnya.

Pada unggahan lainnya, ibu tiga anak itu meminta pria tersebut mengunggah video yang tak biasa bersama istri Reino Barack.

"Kalau bisa keluarin videonya jangan yang biasa-biasa saja. Video yang keluar itu kurang gemes," ujar Nikita.

"Kalau bisa keluarin aja semua, jangan setengah-setengah. Lama nunggunya enggak seru tahu,” sambung mantan istri Dipo Latief.

Komentar Nikita Mirzani itu pun langsung menuai reaksi beragam dari warganet. Ada yang ikutan mendukung Laurens segera mengungkap fakta hubungannya dengan Syahrini. (mg7/jpnn)