Nikita Mirzani Dilarikan ke Rumah Sakit, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani dikabarkan dilarikan ke salah satu rumah sakit.

Kabar tersebut terungkap dari unggahan Nikita Mirzani melalui akun miliknya di Instagram Story.

Dalam beberapa video, dia tampak terbaring di kasur rumah sakit.

Selang infus juga terpasang di tangan presenter Nih Kita Kepo tersebut.

Beberapa sahabat terlihat menghibur Nikita Mirzani.

"Get well soon," tulis Mail Syahputra, Sabtu (4/12).

"Biar cepat sembuh," ujar Reynaldie Bermundo.

Akan tetapi, Nikita Mirzani tidak mengungkap penyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit.