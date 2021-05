Nikita Mirzani Dirawat, Begini Cara Dimas Beck Beri Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dimas Beck memperlihatkan kepedulian kepada aktris Nikita Mirzani yang tengah sakit.

Dia rela datang menengok ke rumah sakit meski Nikita Mirzani sedang tertidur.

Hal tersebut disampaikan Dimas Beck melalui akun miliknya di Instagram Story.

"Pulang kantor udah datang ya. Cuma ada yang ketiduran. Get well soon," ungkap Dimas Beck, Kamis (27/5) malam.

Nikita Mirzani tengah dirawat salah satu di rumah sakit.

Tidak hanya dirawat, dia juga harus menjalani sebuah operasi.

Bintang film Nenek Gayung itu sempat mengunggah foto tengah bersiap menjalani operasi.

"2 jam sebelum operasi," tulis Nikita Mirzani.