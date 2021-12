Nikita Mirzani Pamer Foto Seorang Bule, Pacar Baru?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani memamerkan potret seorang pria melalui akun miliknya di Instagram Story.

Dalam foto yang diunggah Nikita Mirzani, pria tersebut ternyata merupakan seorang bule.

Dia mengaku tidak sabar bertemu dengan cowok yang berada dalam foto.

"See you soon," ungkap Nikita Mirzani, Selasa (28/12).

Perempuan 35 tahun itu memanggil pria tersebut dengan sebutan sayang.

Nikita Mirzani juga menyertakan sebuah emotikon berbentuk hati.

"Mio caro (sayangku)," sambung Nikita Mirzani.

Foto pria yang diunggah Nikita Mirzani spontan menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar.