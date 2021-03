Nikita Mirzani Punya Pacar Baru?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani dikabarkan telah mempunyai pacar baru.

Kekasih baru presenter Nih Kita Kepo itu diduga merupakan seorang pria berinisial A.

Kabar tersebut terungkap dalam unggahan terbaru Nikita Mirzani melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram.

Baca Juga: Ini Alasan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Tunda Pernikahan

Dia mengunggah video tengah mendapat kiriman bunga dari seseorang berinisial A.

"Lagi syuting video klip, tiba-tiba dikirimin bunga sama pacar, A (emoji hati)," ungkap Nikita Mirzani, Kamis (4/3).

Dalam video tersebut, mantan istri Dipo Latief itu disoraki oleh beberapa orang yang turut senang.

Nikita Mirzani tidak ketinggalan mengucap terima kasih kepada pacar barunya yang telah mengirim bunga.

"Thank you sayang, love you muah," ujar Nikita Mirzani.