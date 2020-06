Nikita Willy Ungkap Sosok yang Melarang Dirinya Berbusana Terbuka, Oh Ternyata

Kamis, 11 Juni 2020 – 09:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Willy mengubah penampilannya belakangan ini.

Dia tampil lebih tertutup dengan memakai kerudung di berbagai acara.

Nikita Willy mengatakan perubahan tersebut memang sengaja dilakukannya.

Alasannya yakni, dia ingin mewujudkan pesan ayahnya, Henry Willy yang meninggal bulan lalu.

"Papaku selalu bilang, sebelum papaku meninggal, enggak boleh pakai baju-baju terbuka lagi," kata Nikita Willy dalam acara Okay Bos, Trans7, Rabu (10/6).

Pemain film Gasing Tengkorak itu menyebut ayahnya ingin dirinya tampil dengan busana lebih tertutup.

Sehingga sejak kepergian beliau, Nikita Willy mantap untuk bergaya lebih tertutup dan memakai kerudung.

"Makanya aku change my look for him," beber cewek 25 tahun itu.