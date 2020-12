Nissan Roox Dinobatkan Sebagai Kei Car of the Year di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - All-new Nissan Roox dinobatkan sebagai "Kei Car of the Year" dalam kompetisi Japan Car of the Year 2020-21.

Nissan Roox yang merupakan sebuah mobil mungil (kei car) ini menawarkan interior lapang dengan teknologi driver assistance.

Beberapa faktor yang menentukan Nissan Roox menyabet gelar terbaik menurut dewan juri antara lain performa mengemudi, kenyamanan dan teknologi canggih.

Serta sistem bantuan pengemudi ProPILOT.

" Mobil yang sangat praktis ini meningkatkan standar untuk mobil kei (kecil) dengan kemudahan kontrol dan performa on-road yang sangat stabil," kata juri dilansir siaran pers Nissan Global, Senin (7/12).

" Kualitas interior yang tinggi dan kenyamanan kursinya juga mengesankan," kata mereka

" Nissan sangat merasa terhormat menerima penghargaan untuk Nissan Roox, yang dipilih oleh juri Car of the Year Jepang yang terhormat," kata Asako Hoshino, wakil presiden eksekutif Nissan

" Menyusul kemenangan tahun lalu untuk Nissan Dayz, penghargaan baru ini membuktikan kekuatan mobil kei kami dan teknologinya," jelas Hoshino.