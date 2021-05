Novel Baswedan cs Menemui Ketum PGI, Ternyata ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum pegawai KPK yang tak lolos tes TWK Saor Siagian menyatakan Novel Baswedan Cs tengah menemui Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom.

Kedatangan Novel untuk membuktikan bahwa tidak ada kelompok intoleran atau taliban seperti yang dituduh sejumlah pihak.



"Satu hal tuduhan yang sangat serius kepada mereka ini adalah kelihatannya musuh negara antipancasila. Karena ini sangat serius, kami bersama Novel Baswedan bersama dengan sembilan kawannya, sekarang menemui Ketum PGI Saudara Gomar Gultom," kata Saor di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/5).



Menurut dia, labelisasi taliban hanya isapan jempol belaka. Sebab, sebagian pegawai KPK merupakan nonmuslim. Mereka selama ini betul-betul menunjukan integritas dan komitmennya.



"Jadi itu yang mau kami sharing kawan-kawan di PGI bahwa tuduhan-tuduhan yang disebut tidak bisa lagi dibina atau antipancasila menurut saya fitnah yang sangat keji. Itu sebabnya kami menemui tokoh-tokoh agama," kata Saor.



Saor menilai para pegawai KPK yang dinonaktifkan sebenarnya orang-orang yang taat pada agamanya. Mereka juga saling menghormati satu sama lain meski berbeda keyakinan.



"Bahkan Novel sendiri bersama dengan kawan-kawan sekalipun mereka berbeda iman dan kepercayaannya," kata dia. (tan/jpnn)



