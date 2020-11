Obama Mengingatkan Tugas Berat Joe Biden untuk AS

jpnn.com, NEW YORK - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama termasuk tokoh dunia yang bangga Joe Biden memenangkan kontestasi Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020.

Dalam ucapan selamatnya, Obama berpesan agar Biden bersiap menjalankan tugas berat di Januari. Tugas yang tidak pernah diemban presiden baru, seperti pandemi, pemerataan ekonomi.

"Kami beruntung Joe mendapatkan apa yang diperlukan untuk menjadi presiden dan telah menjadi seperti itu. Karena ketika dia masuk ke Gedung Putih pada bulan Januari, dia akan menghadapi serangkaian tantangan luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh presiden yang akan datang - pandemi yang mengamuk, sistem ekonomi dan peradilan yang tidak setara, demokrasi yang berisiko, dan iklim yang terancam," ujar Obama.

Seperti dilansir CNN, Obama juga memberikan selamat kepada istri Biden, Jill Biden yang menjadi ibu negara.

"Saya sangat bangga mengucapkan selamat kepada presiden kita berikutnya, Joe Biden, dan ibu negara kita berikutnya, Jill Biden," kata Obama.

Diketahui, Joe Biden memenangkan pemilihan presiden AS 2020 usai meraup 290 electoral votes, menyusul kemenangan tipisnya di negara bagian.

Biden mengakhiri pertarungan dengan petahana, Donald Trump setelah memastikan kemenangan terakhir di negara bagian Pennsylvania. (cnn/ngopibareng/jpnn)