Pahala Mansury Geser jadi Wamen BUMN, BTN Tunjuk Nixon Napitupulu Sebagai Plt Dirut

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk resmi menunjuk Nixon L.P. Napitupulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank BTN, setelah Direktur Utama sebelumnya Pahala Nugraha Mansury, dipercaya menjadi Wakil Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN).

Pahala resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Wamen BUMN pada Rabu (23/12).

Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon mengatakan perseroan merasa bangga direktur utama BTN dipercaya menjadi Wamen BUMN.

Menurutnya, Bank BTN akan tetap fokus melanjutkan visi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025.

“Kami akan tetap melanjutkan visi sebagai The Best Mortgage Bank in 2025. Kami optimistis mencatatkan kinerja di atas target pada akhir 2020,” ujar Nixon di Jakarta, Rabu (23/12).

Nixon mengatakan Bank BTN telah menerjemahkan visi tersebut dalam berbagai strategi yang inovatif dan terukur.

Perseroan pun telah menggelar berbagai transformasi dan perbaikan proses bisnis sejalan dengan visi tersebut.

Dengan berbagai aksi tersebut, hingga triwulan III/2020, Bank BTN pun mencatatkan kinerja positif kendati di tengah pandemi. Dalam laporan keuangan perseroan, emiten bersandi saham BBTN ini sukses mencatatkan laba bersih per triwulan III/2020 sebesar Rp1,12 triliun atau naik 39,72% secara tahunan.