Paiton Energy Tanam 15 Ribu Bibit Mangrove di Kawasan Ekowisata Kampung Blekok, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Paiton Energy dan Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) menanam 15 ribu bibit mangrove di kawasan ekowisata Kampung Blekok, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Langkah ini merupakan upaya melestarikan kawasan dan meningkatkan kualitas lingkungan di tengah ancaman pemanasan global.

“Selain memiliki daya tarik wisata, kawasan pantai di Kampung Blekok ini juga menjadi sumber biota laut yang melimpah serta mempunyai lahan hutan mangrove yang cukup luas,” kata Chief Financial Officer Paiton Energy Bayu Widyanto dalam siaran pers, Senin (27/6).

Kegiatan bertema “Mangrove for Future” ini juga dalam kaitan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) 2022 yang mengangkat tema “We have #OnlyOneEarth. What will you do to protect it”.

"Juga untuk melindungi Kawasan Kampung Blekok yang merupakan habitat alami burung blekok," ujar Bayu Widyanto.

Sebanyak 200 sukarelawan terjun langsung dalam kegiatan ini. Adapun kegiatan itu juga melibatkan 20 komunitas lokal Situbondo serta luar kota.

Selain itu, juga para petani mangrove Jaya Abadi yang merupakan masyarakat sekitar Kampung Blekok juga dilibatkan.

"Sinergi ini agar masyarakat bisa meraih keuntungan dengan terjaganya lingkungan dan alam mereka," kata Bayu Widyanto.