Pak Perry Beberkan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan pentingnya sertifikasi dalam pengembangan mata rantai ekonomi halal di Indonesia maupun tingkat global.

“Kalau kita hanya untuk kebutuhan sendiri sekarang itu tidak apa-apa, tapi harus berpikir ke depan dan juga dalam konteks Indonesia as one of the player in the world, harus segera mempercepat dan mengakselerasi sertifikasi halal,” ujar Perry saat membuka acara Opening Ceremony 1st Indonesia Internation Halal Fair & 2nd Intercontinentalk, Senin (21/6).

Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan sertifikasi halal sebagai necessary condition untuk membangun mata rantai halal.

Negara-negara non Muslim, lanjutnya, sangat maju dalam mengembangkan sertifikasi produk halal baik makanan, fesyen, hingga kosmetik.

Menurutnya, produk-produk tersebut telah membanjir global termasuk Indonesia.

“Ke depan kemungkinan masyarakat khususnya milenial akan memilih yang sertifikasi halal walaupun produknya dari asing,” ujar Perry.

Oleh karena itu, Indonesia pun harus mengembangkan mata rantai ekonomi halal dengan ekosistem yang baik.

Perry menyebut ekosistem itu dimulai dari integrasi antarunit usaha kelompok kecil berbasis pesantren dan kelompok lainnya, unit menengah, dan unit besar yakni industri.