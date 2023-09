Pakar Ungkap Alasan Industri Hiburan Korea Bisa Sangat Terkenal

jpnn.com, JAKARTA - Korean Wave (K-Wave) atau gelombang Korea menjadi salah satu industri hiburan yang sangat berkembang beberapa waktu terakhir baik di dunia maupun di Indonesia.

Produk hiburan dari negara Korea Selatan itu meliputi musik dengan genre K-pop, K-drama, hingga K-hiphop.

Professor and Head of Center for ASEAN-Indian studies at The Institute of Foreign Affairs and National Security Choe Wongi mengatakan terkenalnya hiburan Korea hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia, ini karena beberapa hal.

Salah satunya, yakni kerja keras dari perusahaan atau agensi Korea yang mengasah talenta muda dari negara ginseng tersebut.

Hal ini diungkapkannya dalam workshop kedua “Indonesia Next Generation Journalist Network in Korea” yang merupakan kerja sama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation.

"Mereka mencoba peruntungan dengan mengambil talenta muda yang dilatih bernyanyi, menari, mengeluarkan lagu, dan tari yang bagus,” ucap Wongi via zoom, Selasa (12/9).

Dia mencontohkan SM Entertainment bisa menghasilkan grup yang sukses seperti Super Junior. Tak lupa, grup besar Korea BTS yang merupakan asuhan perusahaan atau agensi Bighit.

Wongi menegaskan bahwa kesuksesan industri hiburan Korea saat ini pun tak ada hubungannya dengan pemerintah. Industri hiburan bukan lah produk dari kebijakan pemerintah.