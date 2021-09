Pamer Foto Punggungnya, Wulan Guritno Tuai Pujian!

Rabu, 08 September 2021 – 06:15 WIB

jpnn.com - Aktris Wulan Guritno tampak memamerkan tato di bagian punggungnya.



Wulan Guritno melalui akunnya di Instagram membagikan dua potret dirinya tengah menghadap samping.



Di foto itu, janda Adilla Dimitri tersebut memakai baju tanpa lengan berwarna putih dan rambut tergerai indah.



Sebuah tato berupa gambar bendera Indonesia dan Inggris tampak di bagian punggung Wulan Guritno.

Aktris 40 tahun itu memang berdarah Indonesia dan Inggris.



Banyak warganet yang terpesona dengan kecantikan bintang film Gie tersebut.



Namun, tak sedikit pula yang salah fokus dengan keberadaan tato di punggung ibu tiga anak itu dan memujinya.



"Keren tato punggungnya, Mbak," tulis @sandewa_subagio di kolom komentar unggahan tersebut.



Adapun dua foto yang dibagikan oleh Wulan Guritno berisi dua potret dirinya dengan angle yang sama.



"Listen to the wind, it talks. Listen to the silent, it speaks. Listen to your heart, it knows," ujar Wulan Guritno melalui akunnya di Instagram. (mcr7/jpnn)



