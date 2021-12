Pamer Kemesraan Bareng Afgan, Rossa: Terima Kasih Sudah Selalu Ada

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa belum lama ini memamerkan foto kemesaraannya bersama Afgan.

Hal itu diketahui lewat unggahan Rossa di akun miliknya di Instagram.

Dari foto tersebut terlihat Afgan merangkul Rossa dengan tatap penuh cinta.

Pelantun lagu 'Hati yang Kau Sakiti' itu juga mengucapakan terima kasih kepada Afgan selalu ada untuk dirinya.

"Terima kasih sudah selalu ada di hari-hari aku. Jadi, orang paling lucu, galak, kritis, ngedukung, ngelarang dan lain-lainnya. You name it," tulis Rossa sebagai keterangan fotonya.

Selain itu, Rossa juga mengucapkan terima kasih kepada Afgan yang selalu memberi dukungan.

"Above of all, thank you for everything. I wouldn't be me if I didn't have you. (Terima kasih juga untuk semunya. Aku tidak akan menjadi seperti ini jika tidak ada kamu)," kata Rossa.

Ungahan Foto tersebut langsung diserbuu warganet di kolom komentar.