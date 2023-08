Pamer Potret Bareng Sejumlah Duta Besar, Rekha Lena Banjir Pujian

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Rekha Lena membagikan potret bersama sejumlah duta besar melalui akunnya di Instagram.

Dalam foto tersebut, dia tampak bersama Duta Besar Burgaria, Duta Besar Irlandia, Duta Besar Prancis, Duta Besar Ukraina, dan Duta Besar Denmark.

"Movie time with the ambassador of Bulgaria HE @andonov0103 ambassador of Ireland HE Padraig Francis ambassador of Ukraine HE @vasylhamianin," tulis Rekha Lena, dikutip pada Minggu (13/8).

Pada foto lainnya, dia juga terlihat bersama mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Ukraina periode 2017-2021.

"My old friend (teman lamaku) MenPan RB 2014-2019 @yuddychrisnandi_official," sambung Rekha Lena.

Unggahan mahasiswa program doktoral di salah satu universitas di Bandung, Jawa Barat, ini pun menuai beragam komentar dari warganet.

Dia dinilai sebagai sosok yang tidak hanya cantik dan berpendidikan, tetapi memiliki pergaulan yang luas.

Tak sedikit warganet yang memberikan pujian kepada Rekha Lena yang pergaulannya dengan para pejabat.