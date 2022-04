Pamer Supercar Terbaru di Jakarta, Bang Hotman: Mimpiku Terkabul!

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya memperkenalkan Lamborghini Huracan Evo Spider miliknya kepada publik di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (2/4).

Hal tersebut diketahui melalui unggahan foto terbarunya di akun miliknya di Instagarm.

Dari foto tersebut, pria yang akrab disapa Hotman itu memperlihatkan sedikit supercar asal Italia itu tersebut sebelum diberikan kepada dirinya.

"Menjelang upacara penyerahan mobil baru oleh perusahaan Lamborghini ke Hotman Paris di Restoran Robot & Co Mall Place, SCBD yang dilaksanakan pukul 18:00 WIB," tulis Hotma sebagai keterangan fotonya.

Bang Hotman mengaku sangat dengan kehadiran supercar berkelir hijau terbarunya itu.

Sebab, supecar berlogo 'Banteng Nyeruduk' itu memang sudah digadang oleh dirinya sejak lama.

"Mimpiku terkabul! The only one Huracan Evo Spider!" tutur Hotman Paris.

Jika dilihat spesifikasi Huracan Evo Spyder.