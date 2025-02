Panglima TNI Bangga Sambut Prajuritnya Seusai Bertugas Dalam Misi PBB di Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertindak sebagai inspektur upacara penyambutan KRI Diponogoro-365 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI, Kontingen Garuda XXVIII-O UNIFIL Tahun 2023-2024 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (18/2/2025).

“Saya bangga menyambut kalian di sini. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang Panglima, selain menerima kembali prajuritnya pulang tugas operasi,” ujar Jenderal Agus Subiyanto dalam sambutan tertulis dibacakan Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso.

Kepada prajurit Satgas MTF TNI UNIFIL yang pulang dari Lebanon, Panglima TNI berharap keberhasilan yang diraih menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja TNI agar profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menghadapi tantangan tugas yang makin berat akibat dinamika lingkungan strategis yang kompleks.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI juga memberi beberapa penekanan di antaranya meminta prajuritnya menciptakan harmonisasi hubungan keluarga yang lebih bahagia seusai bertugas.

“Kembali fokus pikiran ke tugas pokok di satuan dan meningkatkan semangat etos kerja, serta tetap pelihara kemampuan bahasa asing juga ajarkan kepada rekan-rekan di satuan,” ujar Panglima TNI.

KRI Diponogoro-365 dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-O TNI dengan komandan Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu membawa 120 orang terdiri, 105 orang Anak Buah Kapal (ABK KRI) dan 15 orang unsur pendukung (penerbang, dokter, perwira psikologi, kopaska, penyelam dan perwira penerangan).

Mereka tergabung dalam Satgas MTF Ke-15 yang dikirim Indonesia dalam melaksanakan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian di Lebanon.

Apresiasi atau penghargaan yang diraih baik dari sisi operasional, latihan maupun diplomasi di antaranya seperti mendapat United Nation Medal dari UNIFIL Force Commander, German Medal, Letter of Appreciation, Lebanon Armed Force (LAF) Medal, Ambassador Award, Duta Kebudayaan, Letter of Appreciation dari UNIFIL, Letter of Appreciation dari MTF.(fri/jpnn)