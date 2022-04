Panja Vaksin Diminta Tetap Kompak dan Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh dengan Ulah Oknum

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mendorong Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR tetap kompak dan fokus dalam bekerja menuntaskan permasalahan vaksinasi, sampai diadakannya vaksin halal dan vaksin buatan dalam negeri oleh pemerintah.

Dia juga meminta anggota Panja tidak terpengaruh dengan ulah oknum anggota dewan, yang tertangkap sedang menonton video porno saat rapat Panja, yang saat ini tengah menjadi perhatian Majlis Kehormatan Dewan (MKD).

Menurutnya ulah oknum tidak bisa menjadi penilaian moral keseluruhan anggota DPR.

"Video itu disebar sebagai perang psikis kepada anggota panja, agar tidak menekan para pihak yang sudah tidak on the track terkait isu vaksin kedaluwarsa, vaksin dalam negeri, dan vaksin halal," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Senin (11/4).

Selain itu, Pangi menduga para pihak yang berkepentingan ini merasa terganggu bisnisnya.

Diduga ada Mafia Vaksin, yang ingin menyerang moral anggota Panja Vaksin.

Sehingga kata Pangi, ulah oknum tak bisa menjadi parameter mengukur moral anggota Panja secara keseluruhan.

"Biarkan oknum tersebut ditindak oleh MKD, dan Anggota Panja Pengawasan Vaksin yang lain tetap bekerja dan fokus terhadap permasalahan vaksinasi di tanah air," jelas Pangi.(chi/jpnn)