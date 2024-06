Para Calon Ketum IKA ITS Berkumpul Bersama Gelar Diskusi Sikapi Situasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Ikatan Alumni Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKATL ITS) menggelar diskusi bertema 'Cangkrukan Bareng' bersama para calon ketua umum Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) periode 2024-2028.

Ada tujuh bakal calon yang telah memenuhi syarat dan akan bersaing untuk menggantikan Ketua Umum IKA ITS Sutopo Kristanto.

Para calon ketua umum ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari direktur BUMN hingga pengusaha.

Para peserta dalam Cangkrukan Bareng ini, berdiskusi dalam suasana kekeluargaan sambil menggali ide dan gagasan dari setiap calon ketua umum. Mulai dari isu lingkungan hingga upaya memperkuat hubungan antar alumni di masa depan.

Wakil Ketua Umum IKATL ITS Darmawan Pramana, mengapresiasi kehadiran tiap peserta diskusi. Diakui dalam diskusi ini, banyak hal menarik yang dihasilkan dari pemikiran para calon ketua umum IKA ITS.

Dia berharap ke depan untuk ketua umum IKA ITS terpilih memiliki kepedulian kepada para alumni. Termasuk terkait isu kelestarian lingkungan, seperti semangat yang tertanam dalam tiap alumni teknik lingkungan ITS.

"Di akhir diskusi, kami memberikan tanaman yang di mana itu menjadi simbol kita mendukung semua calon ketua umum IKA ITS. Dengan itu, kami berharap siapa pun yang terpilih memiliki kepedulian terhadap isu-isu kelestarian lingkungan," ujar Darmawan, Sabtu, (1/6).

Para calon mulai akan menjalankan rangkaian kegiatan kampanye yang telah dijadwalkan, termasuk debat dan pemaparan visi-misi. Adapun pemungutan suara akan dilaksanakan pada arena Kongres IKA ITS 9-10 Agustus 2024.