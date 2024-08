Para Panelis Soroti Dampak Ekonomi Positif dari Open Banking

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Ekonomi & Aset Digital KADIN, Raine Renaldi menyoroti dampak ekonomi positif dari open banking.

Salah satunya open banking melahirkan berbagai kesempatan usaha dan inovasi baru.

Akses open banking juga memungkinkan perusahaan untuk dapat memberikan penawaran yang lebih relevan terhadap pelanggan mereka.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Open Banking Ecosystem: The Future of Financial Innovation, yang digelar di JCC, Jakarta,

Sementara, Sigit Prihatmoko, Wakil Presiden Pusat Inovasi Korporat, BNI, berbagi wawasan bagaimana terus meningkatkan penawaran layanannya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi.

Dia menyebutkan ekosistem spesifik yang tengah digarap oleh BNI, seperti di kalangan universitas dan layanan kesehatan.

Kolaborasi dengan penyedia jasa teknologi lainnya menjadi kunci untuk inovasi berkelanjutan.

Ferdy Nandes, Direktur Bisnis, Aspire Indonesia melihat banyak miskonsepsi bahwa perusahaan fintech merupakan saingan dari layanan perbankan.