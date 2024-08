Park Serpong Raih Dua Penghargaan GPA People’s Choice Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran kota baru, Park Serpong seluas 400 hektare di tengah-tengah kawasan Serpong mendapat sambutan antusias dari konsumen sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Kuartal IV/2023.

Produk hunian berkualitas yang diminati mulai dari XYZ Livin, Cendana Livin, hingga Q Livin.

"Sambutan serupa juga terlihat pada saat peluncuran produk komersial terbaru Park Serpong, yaitu The Hive Park Avenue dan The Parkhills Aurora, yang digelar beberapa waktu lalu," kata Chief Marketing Officer LippoLand Jopy Rusli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/8).

Antusiasme masyarakat tersebut membuat Park Serpong diganjar penghargaan "The Winner in Housing Project Kabupaten Tangerang" dan "The Winner in Millennial Home Design" dalam ajang GPA People’s Choice Awards 2024, yang diselenggarakan oleh Indonesia Property Watch (IPW) dan Rumah123, Rabu (7/8), di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan.

"Kami sangat gembira karena bisa memenuhi kebutuhan begitu banyaknya hunian dan bisnis konsumen di Park Serpong," ucapnya.

Jopy Rusli menambahkan, LippoLand saat ini sedang menyiapkan produk hunian baru berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari generasi ke generasi, baik single, pasangan muda, keluarga muda, hingga keluarga lebih dari 1 anak.

Produk tersebut adalah 9en collection (gen collection) yang terdiri dari 9 produk rumah tapak modern dan stylish.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mulai melakukan tahap awal serah terima unit Park Serpong pada akhir tahun 2024.