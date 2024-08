Park Shin-hye dan Park Hyung-sik Bagikan Momen Wisata ke Dubai

jpnn.com, DUBAI - Selebritas asal Korea Selatan, Park Shin-hye dan Park Hyung-sik terlibat dalam kampanye 'Dubai, Who’s Ready?' yang diluncurkan Dubai Tourism.

Pasangan dalam drama hit Doctor Slump tersebut menikmati keindahan dan atraksi di Dubai, sambil menjelajahi warisan budaya.

Diundang sebagai Dubai Friends, Park Shin-hye dan Park Hyung-sik mengunjungi Dubai untuk menjelajahi kota sekaligus syuting kampanye yang menakjubkan.

Kisah pasangan itu dimulai saat bertemu secara kebetulan di kolam renang luar ruangan Palazzo Versace Dubai, dilanjutkan dengan petualangan spontan di mengelilingi kota.

Melalui pengalaman tersebut, keduanya menjadi makin dekat sambil menjelajahi kekayaan budaya dan landmark ikonik Dubai.

Video kampanye tersebut menampilkan beberapa atraksi paling terkenal di Dubai sekaligus memperkenalkan pemandangan dan area kota yang belum banyak diketahui.

Beberapa lokasi yang disorot termasuk Museum of The Future yang futuristik dengan kaligrafi Arab yang indah, Al Fahidi Historical Neighborhood, Atlantis The Royal yang mewah, dan pertunjukan Dubai Fountain.

Video juga menampilkan gurun pasir yang spektakuler, terletak jauh dari pusat kota, cocok untuk mengeksplorasi sejarah dan satwa liar Dubai.