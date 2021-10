Pasangan Selingkuh, Jangan Sedih Dulu, Ini Lho Manfaatnya untuk Anda

jpnn.com, JAKARTA - HATI wanita pasti akan hancur ketika mengetahui pasangannya berani selingkuh dengan wanita lain.

Biasanya, setelah mengetahui pasangan selingkuh, wanita tersebut akan melampiaskan emosinya dengan menangis atau marah.

Hal itu wajar saja wanita lakukan karena tidak bisa mengatasi rasa kecewa dan sedih akibat dikhianati pasangan yang dia cintai.

Namun, mengetahui pasangan selingkuh dari Anda ternyata juga bisa memberikan manfaat untuk kamu.

Sebuah penelitian psikologis yang terbit dalam The Oxford Handbook of Women and Competition yang berjudul Intrasexual Mate Competition and Breakups: Who Really Wins? menyatakan, wanita yang diselingkuhi sebenarnya diuntungkan dan bisa mendapatkan manfaat jangka panjang setelah mengakhiri hubungan tersebut.

Dalam penelitian ini dikatakan wanita yang pernah diselingkuhi pasti akan belajar untuk memilih pasangan yang lebih baik di masa depan.

Menurut laman Genpi.co, mereka juga tentunya akan lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri.

Bukan hanya terbebas dari pasangan yang tidak setia, tetapi juga membuat perempuan belajar dari pengalaman dan akan memilih pasangan yang lebih baik di masa mendatang.