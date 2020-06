Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan, Anggota DPRD DKI SIdak 2 Mal Ini

Jumat, 19 Juni 2020 – 10:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua mal di wilayah Jakarta Selatan.

Dua mal yang disambanginya adalah Plaza Kalibata dan Pejaten Village.

Kedatangannya itu untuk memantau kesiapan pusat perbelanjaan dan rekresiasi tersebut jelang penerapan New Normal di DKI Jakarta.

August mengatakan, pengelola mal memiliki tanggung jawab memberikan kepastian kepada pengunjung bahwa tempat mereka bersih dari COVID-19.

“Itu diperlukan agar masyarakat tidak fogo, fear of going out. Perputaran ekonomi tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan juga harus dijalankan," kata August, di Pejaten Village, Kamis (18/6).

Ia mencontohkan protokol kesehatan yang wajib dilakukan mal yaitu men-sanitasi dorongan belanja (trolly).

"Trolly itu kan digunakan oleh banyak pengunjung. Nah, setiap kali digunakan harus dibersihkan kembali," terangnya.

Jika protokol kesehatan dijalankan dengan secara benar dan konsisten, maka mal tersebut akan ramai dengann pengunjung sehingga meningkatkan transaksi jual beli.