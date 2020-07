Patahkan Rekor, Valtteri Bottas Start Pertama di F1 GP Austria

jpnn.com, SPIELBERG - Pembalap Mercedes Valtteri Bottas mencatatkan waktu tercepat di babak kualifikasi GP Austria, Sabtu (4/7).

Rekan satu tim Bottas, Lewis Hamilton melengkapi kehebatan Mercedes, dengan menempati posisi start kedua untuk balapan seri pembuka musim ini.

Bottas mencatatkan waktu satu menit 2,939 detik kendati sempat melebar keluar trek di lap terakhir, tetapi sekaligus memecahkan rekor sirkuit Red Bull Ring serta pole position Charles Leclerc tahun lalu.

Hamilton tak mampu lebih cepat dari pembalap Finlandia itu setelah finis dengan margin sangat tipis 0,012 detik.

Onboard with @ValtteriBottas as he takes the Pirelli Pole Position Award in Austria - and the first pole of the 2020 F1 season! ? ????#AustrianGP ???????? #F1 @pirellisport pic.twitter.com/luZvmz9TQS — Formula 1 (@F1) July 4, 2020