Pelaku Pembunuhan Wanita dalam Karung Ditangkap, Apa Motifnya?

jpnn.com, PAGARALAM - Polisi telah meringkus pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan dengan posisi tangan dan kaki terikat dalam karung.

Timsus yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Najamudin SH itu berhasil meringkus Samsu, 68, di tempat persembunyiannya di Kota Prabumulih, Senin (18/10) sekitar pukul 03.30 WIB.

“Pelakunya suami korban sendiri. Ini kami masih on the way Kota Pagaralam,” terang Kasat Reskrim Polres Pagaralam AKP Najamudin, saat dihubungi via ponselnya, Senin (18/10) pagi.

Mantan Panit Opsnal Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel ini menjelaskan, motifnya lantaran pelaku kesal dengan korban.

“Pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku. Tetapi motif lainya masih akan kita dalami lagi. Pelaku dan korban merupakan warga Simpang Petani, Kelurahan Beringin Jaya, Kota Pagaralam,” terang AKP Najamudin.

Dia menambahkan, pelaku baru saja menikahi korban. “Sekitar 1,5 bulan lalu menikah. Korban berusia 63 tahun. Pelaku kami amankan di Prabumulih di indekos anaknya. Nanti kito rilis yo, terima kasih,” tutup Najamudin.

Diketahui, korban ditemukan oleh warga Alun Dua, sekitar pukul 09.50 Wib, Minggu (17/10) dibuat geger dengan kondisi mengenaskan.

Korban di dalam karung di samping Sungai Suban, RT 03, RW 02 Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam.