Pele! Sudah Ada Mbappe

jpnn.com - JAKARTA - Kylian Mbappe menjadi fenomena baru, seperti Pele pada zamannya.

Mbappe mengoleksi tiga gol dari dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022.

Dengan menghitung empat golnya di FIFA World Cup Rusia 2018, Mbappe sudah mengoleksi tujuh gol di Piala Dunia, menyamai Pele si Legenda.

Di usia 23 tahun, Mbappe punya kans melampaui Pele (kini 82 tahun) untuk urusan gol di Piala Dunia. (fifa/jpnn)



Mbappe. Foto: digitalhubfifa

Only players under 24 to have scored seven World Cup goals

Mbappe

2018 (4 goals) and 2022 (3+)

Pele

1958 (6 goals) and 1962 (1)