Pelindo Dorong Siswa SMK Pelayaran di Jakarta Mengenal Konsep ESG

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong pelajar SMK Pelayaran di Jakarta untuk lebih mengenal konsep Environmental, Social, Governance (ESG) lewat pelatihan.

Department Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Febrianto Zenny mengatakan program ini bertujuan mengintegrasikan ESG ke dalam kurikulum sekolah sehingga lulusan SMK Pelayaran dapat mempromosikan praktik keberlanjutan di industri maritim.

"Upaya ini bukan hanya tanggung jawab Pelindo serta pelaku industri maritim saat ini, tetapi juga butuh dukungan banyak pihak, termasuk generasi muda sebagai ujung tombak masa depan," kata Febrianto dikutip, Kamis (21/8).

Menurut Febrianto, Pelindo harus mendorong peran generasi muda dalam menjaga keanekaragaman hayati laut sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 14 yang bertujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya laut.

Febrianto berharap melalui pendidikan dan pemahaman tentang ESG lulusan SMK Pelayaran dapat berperan aktif menjaga keberlanjutan lingkungan maritim.

“Agenda ini merupakan rangkaian Program TJSL Sustainable Wisdom, a Field Trip into ESG Educations for Health and Wellbeing, yang memberikan edukasi tentang biodiversity, industri maritim atau kepelabuhanan dan memberikan pengetahuan tentang ESG kepada murid SMA atau sederajat,” ujar Febrianto.

Pelatihan ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari 100 siswa dan 50 guru dari lima SMK Pelayaran di Jakarta, yakni SMK Pelayaran Jakarta, SMK Pelayaran Jakarta Raya, SMK Pelayaran Malahayati, SMK Pelayaran Jalasena, dan SMK Pelayaran Pembangunan.

Selain teori, pelatihan ini juga mencakup sesi praktis, termasuk pembuatan konten video kreatif.