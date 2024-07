Pelindo Sabet Tiga Penghargaan 'CSR-SDG-ESG Award VII-2024'

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerima penghargaan 'CSR - SDG - ESG Award VII – 2024'.

Penghargaan itu menjadi apresiasi tahunan Economic Review atas implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG), dan penerapan standar ESG (lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan).

Pada acara itu, Pelindo meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni ‘The Best Indonesia CSR-SDG-ESG Award’ kategori Overall dengan predikat Juara Umum II, ‘The Best Indonesia CSR - SDG – ESG’ kategori BUMN, serta ‘The Best Commitment CEO for CSR-SDG-ESG VII – 2024’ kategori BUMN.

Penghargaan ‘The Best Commitment CEO for CSR-SDG-ESG VII – 2024’ kategori BUMN secara khusus diberikan kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman mengatakan bahwa penghargaan itu menegaskan dedikasi perusahaan dalam menjalankan program-program CSR yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

"Apresiasi ini akan memperkuat komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar serta masyarakat luas,” ujar Ihsanuddin Usman, Senin (1/7).

Ihsanuddin menegaskan sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, Pelindo terus fokus melakukan transformasi mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas dan integrasi pelayanan.

Namun, di sisi lain, sebagai BUMN Pelindo menjalankan mandat untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh Indonesia melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).