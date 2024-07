Pelita Jaya Tampil di Final IBL untuk Keempat Kalinya Secara Beruntun

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya Bakrie akan kembali tampil di final IBL edisi 2024 seusai mengalahkan Prawira Bandung pada babak empat besar.

Berlaga di Indoor Stadium SC Tangerang, Sabtu (27/7/2024), tim asuhan Johanis Winar itu menang dengan skor 90-77 dari klub asal kota Kembang tersebut.

Kemenangan di laga kedua memastikan juara IBL 2017 itu menang 2-0 atas Prawira dalam sistem best of three series.

Anthony Beane menjadi bintang kemenangan Pelita Jaya dengan raihan 26 poin.

Kapten tim Pelita Jaya, Andakara Prastawa menambahkan 15 angka.

K.J. McDaniels dan James L. Dickey masing-masing mencetak 14 angka.

Dengan hasil ini, tim yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu akan kembali tampil di partai puncak ajang akbar basket Tanah Air sejak 2022.

Nantinya di pati final Pelita Jaya akan berjumpa Satria Muda Pertamina yang tiba-tiba menjelma menjadi kekuatan menakutkan.