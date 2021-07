Pemain Unggulan di Wimbledon Berguguran

jpnn.com, LONDON - Petenis Ukraina Elina Svitolina kandas di babak kedua Wimbledon 2021, Kamis (1/7) waktu London.

Svitolina pun menambah daftar unggulan yang tersingkir di babak-babak awal grand slam di lapangan rumput ini.

Petenis unggulan ketiga itu kalah dari nonunggulan asal Polandia Magda Linette 3-6, 4-6.

Svitolina mengikuti jejak Sofia Kenin (unggulan keempat) dan Bianca Andreescu (unggulan kelima) serta membuat enam dari sepuluh unggulan teratas sudah harus meninggalkan Wimbedon.

Top-10 toppled ????@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021