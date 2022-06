Pembatasan BBM Bersubsidi Jangan Sampai Mempersulit Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan BBM kepada semua mobil pribadi (plat hitam) serta kendaraan dinas.

Kebijakan itu diambil agar subsidi BBM 2023 lebih tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pihaknya memahami kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran tersebut.

Namun, dia mengimbau agar pemerintah jangan mempersulit pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk rakyat.

"Sikap pemerintah memang sudah tegas pembatasan BBM bersubsidi untuk seluruh kendaraan perorangan (kecuali pic-up) serta untuk mobil dinas," ujar Mulyanto, Kamis (16/6).

Artinya, seluruh mobil pribadi baik mewah maupun tidak mewah tetap masuk dalam negative list pembatasan BBM bersubsidi ini lapangan pelaksanaannya tentu akan lebih mudah.

Pada rapat pembahasan, Mulyanto juga mengusulkan agar subsidi tetap pemerintah pada 2023 untuk JBT solar ini dinaikan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 3.500 per liter untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang menyentuh angka USD 100 per barel.

Menurut Mulyanto, hal tersebut penting agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan pada masyarakat.