Pemenang Utama AYDA Awards 2023/24 Bakal Wakili Indonesia di AYDA International Summit di India

jpnn.com, JAKARTA - Sepuluh orang finalis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, berlomba mempresentasikan karya desain mereka di ajang AYDA Awards 2023/24 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, (7/2).

Ramdhan Effendi, Sr. Project Sales Manager Nippon Paint Indonesia, mengungkapkan kekagumannya kepada para finalis.

“Melihat tingginya antusiasme dan semangat berkompetisi para peserta yang merupakan calon arsitek dan desainer interior muda Indonesia, membuat kami sebagai inisiator AYDA Awards, menjadi makin yakin untuk terus mengapresiasi dan mendukung penuh dalam memberikan ruang serta membuka kesempatan bagi talenta muda berbakat Indonesia berkarya," ujar Ramdhan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, AYDA Awards 2023/24 mengusung tema ‘Converge: Championing Purposeful Designs’. Ketika kebanyakan desain bersifat komersil, desainer muda melalui tema AYDA Awards ini ditantang untuk membuat desain yang lebih mendalam mengenai pengembangan masyarakat yang belum teratasi masalahnya.

“Melalui tema tahun ini kami ingin mendorong para desainer muda untuk menggabungkan kreativitas dalam mendesain dengan isu global yang sedang diperjuangkan. Tujuan akhir dari karya ini adalah untuk membangun harapan bagi masyarakat yang membutuhkan solusi dan membantu perkembangan masyarakat melalui desain,” tutur Ramdhan.

AYDA Awards telah diadakan di 16 negara di Asia, dan diikuti lebih dari 1.200 institusi pendidikan, serta memperoleh lebih dari 45.000 karya dan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Setelah melalui proses penjurian yang ketat, pada Grand Finals AYDA Awards 2023/24, Gold Winner berhasil dimenangkan oleh dua mahasiswa terbaik. Untuk kategori Arsitektur dimenangkan oleh Kelvin dari Universitas Sumatera Utara dengan karya UNCHAIN dan untuk kategori Desain Interior dimenangkan oleh Alifiah Azzahrah dari Telkom University dengan karya PAYABO HOUSE.

Bagi pemenang utama, AYDA memberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 20 juta, kesempatan magang, serta mewakili Indonesia dalam ajang AYDA International Summit 2024 di Chennai, India pada 3-5 Juli 2024 untuk memperebutkan gelar Asia Young Designer of The Year dan berkesempatan mendapatkan beasiswa senilai USD 10,000 di Harvard Graduate School of Design bagi peraih Gold Award.