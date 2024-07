Pemerintah Dukung Atlet Jetski Indonesia Menuju Kejuaraan Dunia, Ananda Mikola: Terima Kasih Mas Menpora

jpnn.com - JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (Waketum PP IMI) Ananda Mikola berterima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo atas dukungan yang diberikan pemerintah dalam menyiapkan atlet jetski untuk Kejuaraan Dunia Aquabike.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Mas Menpora yang sudah men-support event dan kejuaraan nasional ini agar para atlet kita nantinya mampu bertanding di event kejuaraan dunia," kata Ananda Mikola seusai jumpa pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Ananda pun menyampaikan terima kasih kepada Menpora Dito atas dukungan pemerintah terhadap ajang kejuaraan nasional Aquabike. "Kejuaraan Aquabike merupakan kompetisi. Tidak bisa ada kejuaraan dunia, tiba-tiba ada atlet Indonesia yang bisa menang tanpa adanya proses kejuaraan nasionalnya," ungkapnya.

"Beruntungnya sekarang untuk atlet kita ini sudah ada goalnya, road to-nya, yakni kejuaraan dunianya, tinggal atlet kita bagaimana menyiapkan dirinya di kejuaraan nasional yang mana sebelumnya kejurnas ini tidak ada," tambahnya

Ananda berharap dengan kejuaraan nasional Aquabike yang akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia, memunculkan dan menarik putra-putri daerah turut serta berlatih.

"Harapan kami dengan adanya event ini muter di beberapa daerah, seperti di Makassar, Palu, dan beberapa kota lainnya, bisa menarik putra-putra daerah. Karena kami sebagai regulator nomor satu, kan, safety tidak bisa sembarangan, karena beda dengan di darat," jelasnya.

Ananda menyebut Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar di dunia dalam hal industri olahraga air dan pariwisata, yang salah satunya ialah Aquabike.

"Ini sebenarnya sangat potensial karena sudah semi industri, karena sudah ada pabrikan, seperti Yamaha, Kawasaki, Sidu, dan sebagainya yang bisa men-support ini. Karena the biggest market in the world kalau ngomongin bisnis, ya di Indonesia," imbuhnya. (kemenpora/jpnn)