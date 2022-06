Pemulihan Ekonomi, Astra Financial Catatkan Pertumbuhan Aset Rp 142 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Astra Financial resmi membukukan pertumbuhan total aset pada kuartal I-2022 sebesar 5,18 persen year to date (ytd).

Adapun pertumbuhan tersebut dari Rp 135 triliun di akhir tahun menjadi Rp 142 triliun pada kuartal I-2022.

Secara umum, semua lini bisnis grup telah mulai pulih meskipun belum kembali seperti prapandemi Covid-19.

Director in Charge (DIC) Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan di tahun ini jumlah aset Astra Financial tumbuh dibanding 2021.

"Dulu ada bank, sekarang tidak ada, jadi ini hanya aset dari perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi," ujar Suparno di acara Astra Financial: Silaturahmi Pimpinan Media, Rabu (22/6).

Suparno menjelaskan laba Astra Financial sampai dengan Maret 2022 yang diatribusikan ke PT Astra International Tbk (ASII) sebesar Rp 1,5 triliun meningkat 50 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 985 miliar.

"Hasil tersebut tidak lepas dari dukungan lebih dari 32 ribu karyawan di lebih dari 900 jaringan dan 32 juta konsumen Astra Financial di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, ten positif tersebut didukung insentif PPnBM dari pemerintah yang secara langsung berdampak bagi perbaikan kinerja bisnis pembiayaan, asuransi, dan bisnis lainnya. (mcr28/jpnn)