Mantap! FIFGROUP Raih Penghargaan The Best Performance Multifinance di Ajang BIFA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial dianugerahi penghargaan sebagai Best Performance Multifinance Kategori Aset di Atas Rp 10 Triliun di ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 pada Rabu (18/9).

Gelaran yang berlangsung di Raffles Hotel, Jakarta Selatan itu menjadi ajang apresiasi dan penganugerahan kepada para pelaku industri di sektor finansial yang telah mencatatkan kinerja yang unggul, inovasi dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Regional Management Division Head FIFGROUP Julius Julianto Kusdinar mewakili perusahaan menerima langsung penghargaan yang diberikan Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Ahmad.

Julius Julianto menyampaikan rasa bahagia dan syukurnya atas apresiasi yang diperoleh oleh FIFGROUP.

“Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bisnis Indonesia atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada PT Federal International Finance,” kata Julius dalam keterangannya yang diterima, Selasa (1/10).

Julius mengatakan sungguh menjadi kebanggaan bagi FIFGROUP, karena dinilai sebagai perusahaan yang konsisten untuk terus berada dalam koridor praktik bisnis yang baik oleh para dewan juri terbaik.

"Semoga penghargaan ini menjadi suntikan semangat bagi insan FIFGROUP di seluruh Indonesia untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” harap Julius.

Ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 ini dibuka dengan sambutan dari Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani, dan dilanjutkan dengan keynote speech dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono yang hadir mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani.