Peneliti Indef Ramalkan 4 Hal Ini Bisa Bikin Perekonomian Triwulan III Selamat

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim memberikan empat saran agar pertumbuhan ekonomi triwulan III-2021 tetap tinggi.

Pasalnya, seperti diketahui perekonomia triwulan III terpukul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Setidaknya langkah ini supaya pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 tidak turun," ujar Sugiyono di Jakarta, Senin (9/8).

1. Bayarkan tunggakan BPJS dan insentif nakes

Sugiyono menyarankan agar pemerintah membayar semua tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tunggakan pembayaran rumah sakit terkait penanganan Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga harus membayar tunggakan insentif semua nakes.

"Langkah tersebut bisa meningkatkan konsumsi dan investasi terkait kesehatan masyarakat," katanya.

2. Semua Bansos Tunai

Kedua, kata Sugiyono, pemerintah bisa menjadikan seluruh jenis bantuan sosial (bansos), termasuk beras sejahtera (Rastra) dalam bentuk tunai.

3. Menaikkan gaji ASN

Pemerintah disarankan untuk menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan secara signifikan, serta membayar dana insentif pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).