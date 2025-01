Pengertian, Aspek, Jenis, Tujuan, dan Cara Tingkatkan Literasi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Keuangan dan berbagai hal terkait finansial memengaruhi banyak hal, mulai dari kemampuan untuk membeli sesuatu, jumlah tabungan, hingga berbagai investasi untuk masa depan.

Dibutuhkan literasi dan pembelajaran yang tepat untuk mengelola keuangan.

Proses meningkatkan literasi keuangan tidak berlangsung singkat, butuh waktu dan terus berkembang seiring dengan berubahnya zaman dan kebutuhan individu.

Simak serba-serbi finansial dan literasi keuangan berikut ini.

Pengertian Finansial

Finansial adalah istilah yang merujuk pada proses mengelola, menghasilkan, dan mempelajari uang serta investasi. Dalam finansial, kamu akan mempelajari beragam istilah penting, seperti penggunaan kredit, utang, sekuritas, dan investasi untuk memastikan aset berkembang demi masa depan keuangan.

Finansial juga sering dikaitkan langsung dengan time value of money (nilai uang saat ini vs masa depan), suku bunga, dan berbagai hal terkait pengeluaran serta pendapatan.

Keuangan dipercaya sebagai akar dari banyak ilmu sains, contohnya seperti statistik, ekonomi, dan matematika. Namun, keuangan juga disebut-sebut berkaitan dengan hal-hal di luar sains, seperti seni.