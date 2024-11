Pengguna Layanan Ferizy Tembus 2,59 Juta, ASDP Terus Genjot Digitalisasi E-Ticketing

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus berkomitmen meningkatkan layanan digitalisasi pemesanan tiket online melalui aplikasi Ferizy serta website trip.ferizy.com yang saat ini telah menembus 2,59 juta users.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan reservasi tiket online yang disediakan ASDP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

“Tentu, baik aplikasi Ferizy maupun website trip.ferizy.com dirancang untuk memberikan aksesibilitas maksimal bagi seluruh masyarakat,” kata Shelvy dalam keterangannya, Kamis (21/11).

Sejak diluncurkan pada 2020, layanan e-ticketing Ferizy telah mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,59 juta pengguna pada Oktober 2024.

Dia mengatakan layanan e-ticketing ini bertujuan mengatur keseimbangan antara kapasitas angkut kapal dan demand penumpang maupun kendaraan di setiap pelabuhan.

Harapannya jumlah penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang sesuai dengan kapasitas kapal yang ada.

Baca Juga: ASDP Ajak Masyarakat Eksplorasi Keajaiban dan Magnet Wisata Labuan Bajo

Artinya, penumpang dan kendaraan hanya diperbolehkan masuk ke pelabuhan (check in) sesuai dengan waktu yang telah dipilih saat membeli tiket dan selanjutnya pengguna jasa akan naik ke kapal dengan sistem first in first out (FIFO) setelah proses check in.

“Dengan kemudahan yang disediakan, seluruh pengguna jasa juga dapat memastikan kuota tiket yang tersedia pada aplikasi karena sudah terintegrasi dengan sistem,” jelasnya.