Penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023 Bikin Pegadaian Makin Semangat

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023 Kategori Best SOE 2023 with Top Financial Performance & Fostering Community-Based Economic Development, pada Rabu (27/9).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Professional Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Dody Pardomuan S di Hotel Le Meridien Jakarta.

Ajang apresiasi ini diberikan kepada BUMN terpilih, yang dinilai turut mendorong semangat BUMN untuk meningkatkan kontribusi pada perekonomian di Tanah Air.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

"Penghargaan ini menambah semangat kepada kami agar terus memberikan produk dan layanan terbaik untuk masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah khususnya yang berprofesi sebagai pelaku UMKM dan UMKM binaan atas kepercayaan yang diberikan terhadap PT Pegadaian,” ujar Yudi.

PT Pegadaian sebagai anak usaha BUMN yang berfokus pada program pendampingan UMKM, berkomitmen untuk selalu melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Indonesia.

Pegadaian akan selalu berinovasi melalui transformasi program yang dihadirkan, demi membangun ekosistem bisnis serta mampu mengkonversikan berbagai peluang untuk terus berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia.

Pegadaian telah meluncurkan program pelatihan dan pengembangan UMKM yang bertajuk GadePreneur agar bisa menjadi wadah baru bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembekalan ilmu.