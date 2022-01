Pengin Bulan Madu Gratis di Marriott Bonvoy, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Penawaran menarik diberikan resor Marriott Bonvoy di Indonesia. Resor ini menawarkan hadiah bulan madu gratis.

Pasangan calon pengantin bisa mendapatkan hadiah ini dengan mengikuti kontes Say Yes by Marriot Bonvoy Wedding di media sosial

Ramesh Jackson, Area Vice President Marriot Internasional di Indonsia mengatakan kontes dimulai 15 Desember 2021 sampai 31 Maret 2022.

Dalam kontes hasil kolaborasi dengan Bridestory ini, calon pengantin harus memesan pernikahan di hotel dan resor Marriott yang berpartisipasi di mana pun di Indonesia. Kemudian deposit untuk reservasi lokasi sebelum 31 Mei 2022.

"Bagikan deskripsi singkat yang paling kreatif terkait bulan madu impian, tidak lebih dari 50 kata dalam sebuah post, stories, reels, atau video pada akun Instagram Anda. Sertakan tagar #SayYesbyMarriottBonvoyWeddings dan #BSxMarriottBonvoy," kata Ramesh dalam siaran pers, Minggu (30/1).

Dia melanjutkan, setiap pernikahan yang diadakan di portofolio hotel dan resor Marriott Bonvoy yang berpartisipasi di Indonesia, berkesempatan memenangkan 500 ribu poin Marriott Bonvoy untuk ditukarkan dengan menginap gratis.

Poin-poin tersebut kata Ramesh adalah tiket bagi pasangan untuk bulan madu berbayar di beberapa tujuan paling terkenal dan romantis di dunia, seperti New York, Paris, Jepang, London, Singapura, Bali.

Lebih lanjut dikatakan Ramesh, terdapat 49 hotel dan resor Marriott Bonvoy di seluruh Indonesia. Setiap tempat didekorasi secara unik untuk memberikan suasana sekali seumur hidup yang bermakna bagi pasangan saat mereka merayakan pernikahannya dengan penuh gaya bersama keluarga dan teman.