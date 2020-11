Pengin Leluasa Berbusana, Fesyenista Ceraikan Suami Alim demi Pria Lebih Muda

jpnn.com - Karin -bukan nama asli- memutuskan menggugat cerai suaminya. Perempuan 35 tahun itu merasa tak betah lagi terus dikekang dalam kehidupan rumah tangganya.

Sementara suami Karin -sebut saja Donwori- baru berusia 40 tahun. Namun, Donwori selalu mengekang Karin, termasuk dalam urusan pakaian.

Karin menuturkan, Donwori melarangnya mengenakan baju you can see meski di rumah saja. Donwori pengin Karin mengenakan baju yang hanya memperlihatkan telapak tangannya.

“Di rumah boleh pakai daster, tetapi yang panjangnya sampai tanah dan lengannya juga hingga telapak tangan. Pokoknya harus serbatertutup,” ujar Karin.

Untuk soal busana, Karin dan Donwori memang bagaikan kutub utara dan selatan. Sebagai perempuan, Karin ingin sesekali tampil dengan pakaian menantang.

“Saya juga tahu diri. Pakai yang sek*i juga kalau di rumah saja. Kalau pergi-pergi, ya tetap pakai yang tertutup," sambung Karin.

Namun, Donwori punya sikap lain. "Tetap enggak diperbolehkan,” papar Karin.

Menurut Karin, suaminya adalah pria alim. Penampilannya pun selalu klimis.