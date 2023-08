Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Agres ID Buka Toko Laptop di Karawaci

jpnn.com, KARAWACI - PT Agres Info Teknologi (Agre ID) kembali melebarkan bisnisnya dengan meresmikan toko laptop yang berlokasi Supermall Karawaci, Tangerang.

Berbeda yang dari lain, store laptop ke-118 itu hadir dengan konsep desain kaca transparan, tetapi menghadirkan pengalaman berbelanja unik.

Direktur Agres ID, Benny mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelanggan pengalaman belanja yang tak terlupakan.

"Kami memiliki konsep toko yang berbeda, satu-satunya toko laptop di Asia dengan desain kaca transparan yang diberi nama The First Translucent Store in Asia,” ungkap Benny dalam siaran persnya, Sabtu (12/8).

Dia menambahkan konsep store ini belum pernah dilihat sebelumnya di Asia.

Menurut dia, perkembangan teknologi semakin pesat dan antusiasme yang semakin tinggi terhadap notebook gaming menjadi pendorong membuka toko futuristik ini.

Pengunjung toko akan disuguhi dengan berbagai lini produk terkini dan terdepan, menjadikan pengalaman berbelanja semakin memukau.

Dalam rangka memanjakan para pelanggan, store itu menawarkan sejumlah promo menarik selama 30 hari pertama grand opening.