Penyanyi Asal Bali Juara Lomba Karaoke Sedunia, Indonesia Tak Terkalahkan

jpnn.com, OSLO - Penyanyi Monica Nike Adiba berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi karaoke sedunia -- Karaoke World Championship (KWC) 2022 -- dengan merebut posisi juara pertama di Årnes, Norwegia pada 8–13 Agustus 2022, demikian menurut keterangan KBRI Oslo yang diterima di Jakarta, Senin.

Penyanyi yang biasa dipanggil Keke tersebut berhasil menjadi juara pertama dengan menyingkirkan 29 finalis lain yang berasal dari 17 negara, diantaranya Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, Meksiko, Kanada dan Prancis.

Dalam kompetisi itu Keke menyanyikan lagu "Never Enough", "Listen", "Don't you worry bout a things" dan "Bridge Over Trouble Waters".

Lagu–lagu tersebut dibawakan Keke secara anggun dengan menunjukkan kepiawaian permainan nada–nada yang membuat kagum para juri dan penonton.

"Rasanya bangga dan terharu sekali apalagi bisa menyumbangkan dan mempertahankan juara 1 di Karaoke World Championship 2022 di Arnes, Norway terutama menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Semoga juara ini bisa menjadi hadiah manis untuk Indonesia," ujar Keke.

Penyanyi asal Bali tersebut menerima penghargaan tersebut di panggung KWC 2022 dengan memegang bendera Merah Putih.

Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis menyampaikan rasa bangga terhadap kemenangan Keke di KWC 2022.

"Kita bangga penyanyi dan seniman Indonesia menunjukkan prestasi dan unjuk gigi di ajang internasional. Ini menunjukkkan bahwa kualitas seniman kita tidak kalah hebat dengan negara-negara lain," katanya.