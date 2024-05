Penyebab Pecco Disalip Martin & Marquez di MotoGP Prancis

jpnn.com - LE MANS - Francesco 'Pecco' Bagnaia mendapat pukulan pada MotoGP Prancis yang digelar di Sirkuit Le Mans.

Pada sprint, Sabtu (11/5), Pecco gagal finis meski mendapat hak untuk start dari posisi kedua.

Lalu pada race, Minggu (12/5) malam, Pecco yang sempat memimpin balapan, harus mengakui kecepatan Jorge Martin dan Marc Marquez.

Pecco didahului Martin, dan lalu pada lap terakhir disalip Marquez.

Saat one on one dengan Martin, Pecco sempat membalas dan kembali memimpin. Namun, Martin tak melakukan kesalahan lagi dalam percobaan keduanya menyalip Pecco.

Ketika bertarung dengan Marquez, Pecco tak keburu lagi membalas.

Marquez menutup pintu belakang dengan rapi hingga melintasi garis finis Le Mans lebih dahulu dari Pecco.

"Saya sudah berusaha tampil maksimal, tetapi kami harus mempertimbangkan akhir pekan dengan cara yang positif,” kata Pecco seusai race.