Perayaan Natal Demokrat, AHY: di Indonesia Semua Agama Bisa Beribadah dengan Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kedamaian dan kerukunan di Indonesia harus terus diperjuangkan.

Hal ini disampaikan pada perayaan Puncak Natal Partai Demokrat 2024 dan Tahun Baru 2025 di Krakatau Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1).

"Natal selalu melambangkan cinta kasih dan juga perdamaian yang diselebrasi dengan sukacita, menyentuh semua kalangan, menembus batas-batas perbedaan dan keberagaman yang kita miliki," kata AHY.

Menurut AHY, kerukunan dan kedamaian Natal di Indonesia menebus batas keyakinan, pasalnya semarak dan kebersamaan Natal juga dirayakan oleh umat agama lainnya.

"Mungkin hanya di Indonesia yang tercinta ini, semua agama bisa dengan tenang, bisa dengan baik, turut menghadirkan sukacita ketika saudara-saudaranya yang beragama lain merayakan hari besar agamanya," lanjutnya.

AHY menjelaskan hal tersebut perlu disyukuri dan terus diperjuangkan, karena kebersamaan dan kerukunan yang tercipta tidak hadir begitu saja.

Menurutnya, semua ini ialah hasil dari perjuangan para pendiri bangsa Indoensia.

"Kita harus mensyukuri ini dan harus selalu memperjuangkannya, never take anything for granted, persatuan dan kerukunan tidak hadir begitu saja. Kita semua yakin anak cucu kita generasi penerus kita juga bisa hidup dengan tenang dengan baik, dengan damai dengan rukun," ujarnya.