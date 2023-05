Peringati Harkitnas, Sukarelawan Los Angeles Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo

jpnn.com, LOS ANGELES - Ratusan masyarakat Indonesia di Los Angeles dan beberapa negara bagian lainnya di Amerika Serikat dan Meksiko serentak memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2023 dengan mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo.

Ketua Tim Pemenangan Relawan PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan antusiasme masyarakat Indonesia untuk mendukung Ganjar sangat besar, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain masyarakat Indonesia dan Meksiko yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo, banyak masyarakat Indonesia di negara-negara lain yang akan deklarasi mendukung Ganjar.

“Kehadiran Ganjar via zoom dalam deklarasi sukarelawan di Amerika Serikat dan Meksiko meski waktu di Indonesia Bagian Barat masih menunjukkan pukul 04.30 WIB telah memberikan dorongan semangat mereka untuk gigih berjuang memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024," ujar Basarah yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Ganjar tampil menggunakan kaos olah raga menyapa sukarelawannya yang hadir di beberapa tempat deklarasi di beberapa kota di AS, seperti di New York, New Jersey, Utah, dan lain lain.

Capres dari PDI Perjuangan itu mengucapkan terima kasih atas dukungan sukarelawannya di berbagai kota di AS dan Meksiko.

“Dukungan kepada saya dalam Pilpres 2024 harus dengan semangat kebangkitan nasional menjaga keutuhan NKRI dan tidak boleh melakukan hoak yang memecah belah bangsa Indonesia," pesan Ganjar.

Koordinator pemenangan Ganjar di Amerika Serikat dan Meksiko, Lia Sundah mengatakan meski di Los Angeles sedang diguyur hujan lebat, namun deklarasi sukarelawan pendukung Ganjar tetap berjalan penuh semangat.