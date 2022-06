Peringati HLH Sedunia 2022, BBKSDA NTT Gelar Aksi Satu Kumpul Satu

jpnn.com, KUPANG - Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2022 digelar Balai Besar KSDA NTT di Taman Wisata Alam Camplong, Kabupaten Kupang.

Rangkaian kegiatan yang berjalan mulai 3-4 Juni 2022 ini meliputi pembersihan di area kolam Oenaek, perbaikan sarana-prasarana wisata alam, dan upacara puncak peringatan HLH.

Aksi ini diikuti oleh pegawai BBKSDA NTT, Kelompok Pemuda masyarakat sekitar kawasan, mahasiswa, dan anggota Dharma Wanita Persatua (DWP) BBKSDA NTT.

Kepala Balai Besar KSDA NTT Arief Mahmud menyampaikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia, pada l 5-6 Juni 1972 dengan tema Only One Earth.

Pada 2022, kembali diperingati dengan tema Only One Earth dan fokus Living Sustainably in Harmony with Nature.

Pada 2022, Indonesia memperingati HLH Sedunia dengan mengambil tema Satu Bumi untuk Masa Depan.

"Only One Earth menyimpan makna mendalam bahwa tempat kita beraktivitas setiap hari adalah bagian yang tidak terpisahkan dari planet biru ini," ungkapnya.

Karena itu, cara kita memperlakukan tanah, air, dan, udara tempat kita hidup akan senantiasa memengaruhi siklus kehidupan di tempat lain.